Scene in MLT: Racing in the rain

A little Saturday morning rain didn’t put a damper on the fun as nearly 200 runners participated in the 2019 Mountlake Terrace 5K Fun Run/Walk, an annual benefit for local public elementary schools.

Anthony Galvan was the first across the finish line, with a time of 16:16.2, well ahead of second-place finisher Brad Bauer at 17:54.7.

The race is hosted each year by the Cedar Way Elementary Parent Teacher Organization. Proceeds raised benefit Cedar Way Elementary students, as well as students at Mountlake Terrace Elementary and Terrace Park Elementary. Over the past several years, the Mountlake Terrace (MLT) Fun Run has raised thousands of dollars for student activities, like field trips and assemblies, as well as materials for school art, music, library and physical education programs.

Mountlake Terrace 5K Race Finishers

1 Anthony Galvan 16:16.2

2 Brad Bauer 17:54.7

3 Jack Pratapas 18:52.4

4 Mike Anderberg 21:49.4

5 Kevin Bell 22:04.4

6 Aidan Ekanayake 22:45.5

7 Nathaniel McCracken 22:59.4

8 Cardin Tucker 23:07.6

9 Jules Carroll 23:09.0

10 Hurbert Chew 23:10.3

11 Tony Muilenburg 23:11.8

12 Andrew Muilenburg 23:15.8

13 Thomas Stancik 23:31.8

14 Shaun Leister 23:59.3

15 Aaron Brown 24:01.2

16 Daniel Moffitt 24:05.7

17 Paige Moffitt 24:09.2

18 Derrick Galvan 24:14.3

19 Rico Urdua 24:25.2

20 Danny Loveuss 24:26.8

21 Tyler Woods 24:28.4

22 Carter Middleton 24:35.0

23 Max Gifford 24:38.7

24 Ethan Stuehrenberg 25:08.3

25 Dora Isabel 25:09.6

26 Lorin Williams 25:17.9

27 Claire Warren 25:27.3

28 Chloe Hayes 25:28.3

29 Lance Leamer 25:29.5

30 David Harris 25:33.0

31 Christopher Lindsay 25:37.3

32 Lisa Muilenburg 25:42.4

33 Josh Burke 25:44.1

34 Gabe Navaja 25:46.4

35 25:48.3

36 Anique Johnson 26:02.7

37 Mark Belanger 26:16.0

38 Sarah Hinds 26:18.4

39 Pam Williamson 26:28.6

40 Andy Loveless 26:56.3

41 Joel Galvan 27:20.5

42 27:22.3

43 Josh McBroom 27:37.4

44 Erin Woodman 27:38.9

45 Dawn Sklerov 27:44.1

46 Darrah McCracken 27:48.5

47 Kelly Hamilton 27:50.6

48 Jensen Vinita 28:02.2

49 Steve Willite 28:26.6

50 Ethan Luna 28:27.9

51 Jennifer Luna 28:39.1

52 Lauren Mitchell 28:39.9

53 Judah Wieczorek 28:40.5

54 Ben Wieczorek 28:42.3

55 Gregory Kohler 28:43.3

56 Ruby Kohler 28:43.9

57 28:44.4

58 Joel Orsen 28:45.7

59 Sophirith Dorn 28:54.4

60 Rasa Vander Veer 28:55.2

61 Glenn Hoogerhyde 28:57.0

62 Aubrey LeBlanc 29:04.1

63 Danika Hews 29:04.8

64 Andrea Fletcher 29:08.0

65 Sara Neahring 29:39.2

66 Reina Rodriguez 29:40.9

67 Lyle Hews 29:55.1

68 Jeni Hamilton 30:08.9

69 Steve McCracken 30:13.2

70 Joseph O’Byrne 30:13.8

71 Lee Long 30:39.3

72 Sandi Shrager 30:45.2

73 Zoe O’Bryrne 30:47.8

74 Brandy LeBlanc 30:48.5

75 Alexander LeBlanc 30:49.0

76 Riley Nakamura 31:02.0

77 Oliver Whickergreen 31:18.4

78 Ayden Nakamura 31:40.2

79 Nathan Anderberg 31:43.4

80 Jesse Anderberg 31:44.3

81 Brandon Wu 32:19.4

82 Jongeun Wu 32:31.7

83 32:33.3

84 Jeffery Ramm 33:07.4

85 Jessica Fryer 33:12.8

86 Diana Kedzniski 33:13.7

87 Sarah Williams 33:21.4

88 Richard Barnes 33:22.5

89 Charlene Yeakel 33:36.4

90 Ray Baca 33:44.0

91 Daniela Forcos 33:56.0

92 Heather Orsen 33:57.7

93 Jeff DeCamp 34:10.2

94 34:18.5

95 Carol Austin 36:06.0

96 Addison Gerner 36:06.8

97 Michael Gerner 36:08.0

98 Ryan Treadway 37:03.8

99 37:11.2

100 37:25.3

101 Kelly Chapman 37:27.0

102 Dakoda Jensen 37:47.2

103 Jamie Hosseinkhani 37:47.8

104 Eli Hosseikhani 37:48.4

105 Madelynn Holloway 37:49.3

106 Laurel Moffitt 38:16.0

107 John Emory 38:30.1

108 Mary Chestnut 39:16.5

109 Hanna Yarmosyuk 39:27.1

110 Lucy Tsinkevych 39:27.8

111 Linda Carlson 39:28.4

112 Yoko Shimizu 39:32.6

113 Elizabeth McCracken 41:13.6

114 Anita Trujillo 41:40.8

115 Kelly Friesen 42:19.2

116 42:20.8

117 Addison Anderberg 42:24.9

118 Jennifer Schillen 42:30.5

119 Wei Liu 43:30.6

120 Cheri Young 44:15.1

121 Susan Kalles 44:16.7

122 Jack Chi 44:19.3

123 Dwight Rousu 44:34.4

124 Sadie Belanger 45:41.8

125 James Calkins 45:57.4

126 Maxwell Wieczorek 46:17.8

127 Melissa McCarty 47:03.5

128 Pam Paudler 47:04.7

129 Kathy Frisk 47:09.1

130 Myron Phillips 47:09.5

131 Kevin Jensen 47:26.5

132 Robert Jensen 47:27.6

133 Jennifer Woodman 48:19.7

134 Connie Saxby 48:20.1

135 Jennifer Middleton 48:20.6

136 Ellen Stancik 49:18.4

137 Melissa Boswell 49:19.6

138 Shana Litovchenko 49:20.7

139 Laurie Jensen 49:21.2

140 Samuel Jensen 49:25.3

141 Mericke Kohler 49:25.7

142 Quinn Kohler 49:26.2

143 Laura Green 49:26.8

144 49:29.3

145 Maci Boswell 51:16.0

146 Noreen Im 51:18.4

147 Bryson Stuehrenberg 51:19.2

148 Todd Stuehrenberg 51:20.1

149 Stacy Stuehrenberg 51:35.6

150 Joseph Hwang 51:42.7

151 Hwang 52:30.5

152 Ahmed Alsheikh 52:31.6

153 Scott Kitson 53:16.3

154 Geoff Kitson 53:17.8

155 53:18.4

156 Katie Woodman 53:49.9

157 Audrey Saxby 53:53.3

158 Erin Moriaty 54:25.2

159 Jes Millerleile 54:25.8

160 Dee Dee Dylon 54:26.7

161 Megan Pickard 54:31.0

162 Gavin Lucas 54:35.5

163 Zoe Lucas 54:36.3

164 Ron Newman 54:40.4

165 Minh Ly 54:41.5

166 Alysha Maes 54:46.9

167 Andrew Hummel 54:57.1

168 Cheryl Hummel 54:58.5

169 Jocelyn Decater 54:59.8

170 Katie Ly 55:19.5

171 Shirley Mah 55:20.2

172 Andrea Lindsay 55:20.9

173 Kate Burke 56:25.3

174 Laurie Broulette 56:26.3

175 Kevin Broulette 56:27.2

176 Mike Broulette 57:11.8

177 Mary Bauer 57:13.0

178 Amanda Harper 59:37.3

179 Patsy Gayda 59:39.3

180 Heather Sawle 59:40.2

181 Zachary Derrick 00:17.2

182 Geneva Rinkel 01:43.2

183 Rob Cupples 01:43.9

184 00:00.0

184 Serevna Rinkle 00:00.0