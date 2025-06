Local prep athletes earn spring 2025 All-Wesco honors

Congratulations to all of the Edmonds School District athletes who were recently selected to the All-Wesco conference teams for the spring 2025 sports season. Below are all athletes and coaches from Edmonds-Woodway, Lynnwood, Meadowdale and Mountlake Terrace high schools that received recognition in their respective sports.

Baseball – Wesco 2A/3A South

1st Team

Infield

Andreas Simonsen, jr., Edmonds-Woodway

Outfield

Erik Alsdorf, jr., Edmonds-Woodway

Catcher

Trevelyan Podawiltz, jr., Edmonds-Woodway

Pitcher

Declan Crawford, so., Edmonds-Woodway

2nd Team

Infield

Kealoha Kepo’o-Sabate, jr., Meadowdale

Ryder Bowman, jr., Lynnwood

Outfield

Toshi Gilginas, jr., Edmonds-Woodway

Jeremy Perreault, sr., Mountlake Terrace

Pitcher

Lucas Wanke, jr., Edmonds-Woodway

Tristan Dodds, sr., Meadowdale

Honorable Mention

Lukas Holmer, fr., Lynnwood

Sergio Navarro, sr., Lynnwood

Andre Titus, sr., Meadowdale

Caleb Braithwaite, sr., Meadowdale

Andrew Bau, jr., Edmonds-Woodway

Luke Boland, sr., Edmonds-Woodway

Finn Crawford, jr., Edmonds-Woodway

Nolan Vadivia, sr., Mountlake Terrace

Jack Gripentrog, jr., Mountlake Terrace

Owen Meek, jr., Mountlake Terrace

Layton Rongholt, jr., Mountlake Terrace

Softball – Wesco 2A/3A South

1st Team

Abby McCorvey, Edmonds-Woodway

Ella Campbell, Edmonds-Woodway

Catie Ingalls, Edmonds-Woodway

Olivia Feistel, Meadowdale

Jaeden Sajec, Meadowdale

Amaya Johnson, Mountlake Terrace

2nd Team

Maddie Jones, Edmonds-Woodway

Briar Knoth, Lynnwood

Peyton Fry, Meadowdale

Samantha Martens, Meadowdale

Charlotte Snook, Mountlake Terrace

Brie Reyes, Mountlake Terrace

Honorable Mention

Helena Marsh, Edmonds-Woodway

Neva Cheeney, Edmonds-Woodway

Lanah Palumbo, Lynnwood

Zoe de Mello, Meadowdale

Sophia Billy, Meadowdale

Coach of the Year

Josh McClure, Edmonds-Woodway

Boys Golf – Wesco 2A/3A South

1st Team

Floyd Villanueva, jr., Meadowdale

Tyler Looney, sr., Meadowdale

Honorable Mention

Jason Davis, sr., Lynnwood

Kyler Bishop, so., Meadowdale

Girls Golf – Wesco 2A/3A South

1st Team

Kari Petterson, Meadowdale

Stacey Lee, Lynnwood

Ella Zych-Breymaier, Mountlake Terrace

Isabella Ocampo, Lynnwood

2nd Team

Sadie Parker, Mountlake Terrace

Grace Lee, Meadowdale

Lindsay Curtis, Edmonds-Woodway

Boys Soccer – Wesco 2A/3A South

1st Team

Alex Plumis, Edmonds-Woodway

Benjamin Ikegami, Edmonds-Woodway

Abdou Fatty, Meadowdale

Daniel Abraham, Edmonds-Woodway

2nd Team

Maximo Falagan, Meadowdale

Joey Dornay, Edmonds-Woodway

Will Matrone, Meadowdale

Oliver Zoloth, Edmonds-Woodway

Kai Ahumada, Lynnwood

Hunter Licata, Lynnwood

Honorable Mention

Henry Torres, Lynnwood

Alexis Villasenor, Lynnwood

Danny Loveless, Edmonds-Woodway

Aydan Fisher, Edmonds-Woodway

Christopher Hur, Edmonds-Woodway

Ash Jeffers, Mountlake Terrace

Nicholas Barushka, Mountlake Terrace

Lowell Wilkins, Mountlake Terrace

Girls Tennis- Wesco 2A/3A South

First Team- Singles

Katelynne Wyckoff, Meadowdale

Maddie Ashe, Edmonds-Woodway

Boys Track and Field- Wesco 2A/3A South

1st Team

4 x 100 Relay: Jaikin Choy, jr., Lynnwood

4 x 100 Relay: Ty Jensen, so., Lynnwood

4 x 100 Relay: Malachi Dillon, jr., Lynnwood

4 x 100 Relay: Nabie Sumah, so., Lynnwood

400 Meters: Brian Mills, sr., Meadowdale

300 Meter hurdles: Nikolaus Nelson, jr., Meadowdale

800 Meters: John Patterson, sr., Meadowdale

Shot Put: Nicholas Manz, sr., Edmonds-Woodway

Discus: Nicholas Manz, sr., Edmonds-Woodway

Triple Jump: JaKyle Williams, so., Meadowdale

High Jump: Buddy Frank, jr., Mountlake Terrace

2nd Team

110 Meter Hurdles: Nathan Schlack, so., Edmonds-Woodway

100 Meters: Noah Ushikubo, sr., Edmonds-Woodway

4 x 100 Relay: Courtney Rawls, jr., Meadowdale

4 x 100 Relay: Sebastian Summers, sr., Meadowdale

4 x 100 Relay: Lorenzo Manzanarez-Perez, jr., Meadowdale

4 x 100 Relay: Brian Mills, sr., Meadowdale

400 Meters: Courtney Rawls, jr., Meadowdale

800 Meters: Luke Adams, sr., Edmonds-Woodway

4 x 400 Relay: Brian Mills, sr., Meadowdale

4 x 400 Relay: Matthew Patterson, sr., Meadowdale

4 x 400 Relay: Patrick Steier, sr., Meadowdale

4 x 400 Relay: John Patterson, sr., Meadowdale

Javelin: Jaxon Pontak, sr., Edmonds-Woodway

High Jump: Blake Piekkola, jr., Lynnwood

Pole Vault: Jackson Marti, sr., Meadowdale

Honorable Mention

4 x 100 Relay: Akiya Shaver, so., Edmonds-Woodway

4 x 100 Relay: Nathan Schlack, so., Edmonds-Woodway

4 x 100 Relay: Daniel Ji, jr., Edmonds-Woodway

4 x 100 Relay: Noah Ushikubo, sr., Edmonds-Woodway

200 Meters: Noah Ushikubo, sr., Edmonds-Woodway

Shot Put: Isaish Richards, jr., Edmonds-Woodway

Javelin: Jayden Costa, sr., Mountlake Terrace

Pole Vault: Jaxon Pontak, sr., Edmonds-Woodway

Girls Track and Field- Wesco 2A/3A South

100 Meter Hurdles: Brynlee Dubiel, jr., Mountlake Terrace

100 Meters: Allison Mervin, jr., Mountlake Terrace

4 x 100 Meter Relay: Allison Mervin, jr., Mountlake Terrace

4 x 100 Meter Relay: Brynlee Dubiel, jr., Mountlake Terrace

4 x 100 Meter Relay: Haruna DiPippo, fr., Mountlake Terrace

4 x 100 Meter Relay: Taylor Williams, so., Mountlake Terrace

400 Meters: Isabella Offerman, so., Edmonds-Woodway

300 Meter Hurdles: Brynlee Dubiel, jr., Mountlake Terrace

4 x 200 Meter Relay: Jane Miceli, jr., Edmonds-Woodway

4 x 200 Meter Relay: Rayna Halloran, so., Edmonds-Woodway

4 x 200 Meter Relay: Brooklyn Steiner, sr., Edmonds-Woodway

4 x 200 Meter Relay: Aliah Karl, jr., Edmonds-Woodway

Shot Put: Ena Dodik, jr., Lynnwood

Javelin: Sierra Swan, jr., Mountlake Terrace

Discus: Ena Dodik, jr., Lynnwood

Triple Jump: Allison Mervin, jr., Mountlake Terrace

High Jump: Zoe Grant, jr., Meadowdale

2nd Team

4 x 100 Meter Relay: Ali Schell, jr., Edmonds-Woodway

4 x 100 Meter Relay: Jane Miceli, jr., Edmonds-Woodway

4 x 100 Meter Relay: Vivianna Adkins, sr., Edmonds-Woodway

4 x 100 Meter Relay: Brooklyn Steiner, sr., Edmonds-Woodwy

200 Meters: Brynlee Dubiel, jr., Mountlake Terrace

400 Meters: Aliah Karl, jr., Edmonds-Woodway

800 Meters: Aliah Karl, jr., Edmonds-Woodway

4 x 400 Meter Relay: Isabella Offerman, so., Edmonds-Woodway

4 x 400 Meter Relay: Jane Miceli, jr., Edmonds-Woodway

4 x 400 Meter Relay: Rayna Halloran, so., Edmonds-Woodway

4 x 400 Meter Relay: Aliah Karl, jr., Edmonds-Woodway

Shot Put: Ava Van Horn, so., Edmonds-Woodway

Discus: Kaydence Hansen, jr., Edmonds-Woodway

Triple Jump: Monet Winfield-Sullers, jr., Lynnwood

Honorable Mention

100 Meters: Brooklyn Steiner, sr., Edmonds-Woodway

200 Meters: Aubrianna Sadler, sr., Meadowdale

400 Meters: Aubrianna Sadler, sr., Meadowdale

1600 Meters: Janie Hanson, jr., Edmonds-Woodway

3200 Meters: Marley Maquilling, so., Meadowdale

4 x 400 Meter Relay: Aubrianna Sadler, sr., Meadowdale

4 x 400 Meter Relay: Marley Maquilling, so., Meadowdale

4 x 400 Meter Relay: Isabella Fallarme, sr., Meadowdale

4 x 400 Meter Relay: River Zanie, fr., Meadowdale

Shot Put: Serenity Askew Nobles, jr., Meadowdale

Long Jump: Monet Winfield-Sullers, jr., Lynnwood

High Jump: Maya Strong, so., Edmonds-Woodway

Pole Vault: Emily Rust, fr., Edmonds-Woodway