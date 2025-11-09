High school sports roundup: Nov. 8, 2025

Will you chip in to support our nonprofit newsroom with a donation today?Yes, I want to support MLTnews!
Cross Country State Championships
Sun Willows Golf Course in Pasco (3-mile course)
3A Girls Team Scores:
1. Mercer Island 100
2. Seattle Prep 114
3. Bishop Blanchet 153
4. Gig Harbor 154
5. Mount Spokane 165
6. University 196
7. Ridgeline 204
8. Inglemoor 209
9. Shorecrest 223
10. White River 257
11. Ballard 270
12. Shorewood 299
13. Stanwood 301
14. Federal Way 331
15. Central Kitsap 367
16. Edmonds-Woodway 393
17. Bellarmine Prep 429
18. Mountlake Terrace 433
19. Prairie 574
20. Kelso 598
Top Individual finishers:
1. Sophia Rodriguez (Mercer Island) 17:24
2. Cassidy Armstrong (Ballard) 17:51
3. Abigail Collier (Federal Way) 18:24
4. Lejla Carlsson (Gig Harbor) 18:26
5. Jane Wycoff (Mt. Spokane) 18:26
6. Paeton Poelman (White River) 18:34
7. Elise Corr (Seattle Prep) 18:37
8. Ciana Johnson (Ballard) 18:40
9. Lilly Lendrum Fort (Roosevelt) 18:41
10. Paige Stewart (Inglemoor) 18:49
Edmonds School District runners:
70. Aliah Karl (Edmonds-Woodway) 20:22
72. Charley Weitkamp (Lynnwood) 20:23
83. River Zanis (Meadowdale) 20:37
86. Marley Maquiling (Meadowdale) 20:39
90. Sadie Renick (Mountlake Terrace) 20:41
95. Ruby Kohler (Mountlake Terrace) 20:43
96. Hazel Zackey (Edmonds-Woodway) 20:44
100. Ravenna Tysland (Edmonds-Woodway) 20:45
125. Mira Olson (Mountlake Terrace) 21:19
140. Taylor Gaschk (Edmonds-Woodway) 21:30
151. Phoebe Budell (Edmonds-Woodway) 21:45
155. Cymmantha Erickson (Mountlake Terrace) 21:56
161. Maylee Olson (Mountlake Terrace) 22:04
166. OJ Jones (Edmonds-Woodway) 22:13
175. Sadie Sultan (Mountlake Terrace) 22:35
183. Isabella Offerman (Edmonds-Woodway) 22:59
191. Jenna Sanders (Mountlake Terrace) 24:44
3A Boys Team Scores:
1. Mercer Island 104
2. Shorewood 117
3. Mt. Spokane 127
4. Central Kitsap 141
5. Cheney 172
6. Gig Harbor 175
7. Bishop Blanchet 185
8. Seattle Prep 195
9. Hermiston 207
10. Bellarmine Prep 263
11. Edmonds-Woodway 281
12. Liberty (Issaquah) 282
13. Franklin 315
14. Stanwood 341
15. Mountlake Terrace 371
16. Peninsula 390
17. Prairie 395
18. Capital 474
19. Enumclaw 476
20. Kelso 603
Top individual finishers:
1. Mana Voss (Central Kitsap) 15:09
2. Leroy Lozano Mejia (Herminson) 15:10
3. Bodie Thomas (Mercer Island) 15:18
4. Matthew Lawrence (Mercer Island) 15:21
5. Becks Bird (Shadle Park) 15:30
6. Max Billett (Shorewood) 15:40
7. Kyler Atendido (Central Kitsap) 15:40
8. Sammy Connell (Inglemoor) 15:44
9. Isaiah Schuelke (Shorewood) 15:47
10. Kingston Shillito (Franklin) 15:47
Edmonds School District Runners:
26. Reilly Brookhart (Mountlake Terrace) 16:08
34. Harrison Miller (Edmonds-Woodway) 16:19
60. Tommy Brennan (Edmonds-Woodway) 16:37
66. Mason Kempf (Edmonds-Woodway) 16:41
70. Landon Smith (Meadowdale) 16:46
90. Joshua Dawson (Lynnwood) 17:00
94. Matthew Seyum (Meadowdale) 17:02
100. Jackson Fears (Mountlake Terrace) 17:09
110. Luca Hooks (Edmonds-Woodway) 17:17
111. Will Thompson (Edmonds-Woodway) 17:18
116. Jett Cooper (Mountlake Terrace) 17:21
125. Jackson Castandea (Mountlake Terrace) 17:27
133. Sam Fountain (Edmonds-Woodway) 17:35
162. Telmen Ayushjav (Mountlake Terrace) 17:59
169. Nason Park (Mountlake Terrace) 18:04
170. Charlie Bode (Mountlake Terrace) 18:05
183. Oscar Burns (Edmonds-Woodway) 18:46
Girls Swimming
3A District One Championships
at Snohomish Aquatic Center
Team Scores:
1. Edmonds-Woodway 362
2. Shorecrest 352
3. Shorewood 331
4. Stanwood 229
5. Snohomish 153
6. Monroe 134
7. Mountlake Terrace 120
8. Meadowdale 115
9. Marysville Getchell 98
10. Mount Vernon 95
11. Oak Harbor 93
12. Lynnwood 86
13. Ferndale 43
14. Everett 34
15. Sedro Woolley 26
Individual event winners and Edmonds School District participants in finals:
200 yard freestyle:
1. Charlotte Phillips (Shorecrest) 1:59.80
4. Zoe MacDonald (Edmonds-Woodway) 2:07.76
6. Olivia Penaluna (Edmonds-Woodway) 2:09.12
7. Maya Hofmeister (Mountlake Terrace) 2:09.49
200 yard medley:
1. Sophia Kuntz (Snohomish) 2:13.18
2. Lisa Beam (Mountlake Terrace) 2:14.24
7. Ainsley Reece (Edmonds-Woodway) 2:35.09
50 yard freestyle:
1. Daniel Buchholz (Shorewood) 23.89
3. Maya Bergan (Edmonds-Woodway) 26.12
4. Sydney Bates (Edmonds-Woodway) 26.16
6. Maya Hofmeister (Mountlake Terrace) 26.53
100 yard butterfly:
1. Olivia Garcia (Edmonds-Woodway) 1:01.32
4. Ainsley Reece (Edmonds-Woodway) 1:05.43
100 yard freestyle:
1. Daniel Buchholz (Shorewood) 52.56
2. Dylan Buechler-Flack (Meadowdale) 53.94
4. Tatumn Detjen (Edmonds-Woodway) 57.97
5. Sydney Bates (Edmonds-Woodway) 58.20
500 yard freestyle:
1. Lisa Beam (Mountlake Terrace) 5:23.43
4. Zoe MacDonald (Edmonds-Woodway) 5:43.61
7. Alice Stedman (Edmonds-Woodway) 6:02.12
100 yard backstroke:
1. Dylan Buechler-Flack (Meadowdale) 59.30
2. Olivia Garcia (Edmonds-Woodway) 1:02.29
4. Nina Anderson (Meadowdale) 1:04.65
8. Caitlin Lee (Lynnwood) 1:08.77
100 yard breaststroke:
1. Tatumn Detjen (Edmonds-Woodway) 1:08.59
5. Lexi Coates (Lynnwood) 1:15.07
6. Lauren Tra (Edmonds-Woodway) 1:15.91
Relay event winners and Edmonds School District participants in finals:
200 yard medley:
1. Edmonds-Woodway (Olivia Garcia, Tatumn Detjen, Zoe MacDonald, Sydney Bates) 1:53.44
6. Meadowdale (Dylan Buechler-Flack, Leyna Ball, Nina Anderson, Helen Curtis) 2:05.52
200 yard freestyle:
1. Shorecrest (Lauren Reeves, Anna Bendiksen, Ella Luu, Charlotte Phillips) 1:43.23
2. Edmonds-Woodway (Tatumn Detjen, Olivia Penaluna, Maya Bergan, Sydney Bates) 1:43.35
6. Mountlake Terrace (Maya Hofmeister, Daisy Wallace, Gretta Patterson, Lisa Beam) 1:51.49
400 yard freestyle:
1. Shorewood (Allie Mae Gallagher, Vivian Foral, Elana Bronsther, Daniel Buchholz) 3:48.74
2. Edmonds-Woodway (Maya Bergan, Olivia Penaluna, Zoe MacDonald, Olivia Garcia) 3:51.21
5. Meadowdale (Nina Anderson, Elizabeth Goergen, Leyna Ball, Dylan Buechler-Flack) 4:05.42
6. Mountlake Terrace (Maya Hofmeister, Zoe Nap, Gretta Patterson, Lisa Beam) 4:06.22
