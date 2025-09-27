High school sports roundup for Sept. 25, 2025

Will you chip in to support our nonproft newsroom with a donation today?Yes, I want to support MLTnews!
Girls Soccer
Edmonds-Woodway defeated Monroe 6-1
Edmonds-Woodway goals:
Juliana Brown (free kick) 10′
Janie Hanson (Aki Ikegami) 43′
Jane Miceli (Janie Hanson) 54′
Abby Peterson (PK) 56′
Amelia Miller (free kick) 63′
Audrey Rothmier (Abby Peterson) 64′
Monroe goal:
Finley Greer 14′
Records: Edmonds-Woodway 4-2-1; Monroe 1-4-1
Edmonds-Woodway next game: vs Mountlake Terrace; Tuesday, Sept. 30; 7:30 p.m. at Edmonds Stadium
Meadowdale defeated Shorecrest 1-0
No details reported
Records (league and overall): Meadowdale 2-1-1, 4-2-1; Shorecrest 2-1-1, 3-2-2
Meadowdale next game: at Archbishop Murphy; Tuesday, Sept. 30; 7 p.m.
Archbishop Murphy defeated Mountlake Terrace 3-0
Archbishop Murphy goals:
Blakelyn McMullen
Laura Anderson
Morgan Burley
Archbishop Murphy shutout goalkeeper:
Elle Kahn
Records (league and overall): Archbishop Murphy 3-1-1, 4-1-1; Mountlake Terrace 1-3-1, 3-4-1
Mountlake Terrace next game: vs Edmonds-Woodway; Tuesday, Sept. 30; 7:30 p.m. at Edmonds Stadium
Shorewood defeated Lynnwood 8-0
No details reported
Records (league and overall): Shorewood 3-1-1, 4-3-1; Lynnwood 0-5, 0-7
Lynnwood next game: vs Cascade; Tuesday, Sept. 30; 7 p.m. at Lynnwood High School
Football
Shorewood defeated Lynnwood 56-0
Shorewood jumped out to a 35-0 halftime lead on the way to their fourth consecutive win to start the season. Stormrays quarterback Julien Woodruff threw four touchdown passes, two of them to Lukas Wanke. Finn Bachler also scored two touchdowns, one on the ground and one receiving.
Records: Shorewood 4-0; Lynnwood 0-4
Lynnwood next game: vs Mariner; Friday, Oct. 3; 7 p.m. at Edmonds Stadium
Boys Tennis
Edmonds-Woodway defeated Archbishop Murphy 7-0
Singles:
Liam Milstead (EW) defeated Bryce Casanora (AM) 6-0, 6-1
Eli Agol (EW) defeated Parker Campbell (AM) 6-2, 6-4
Tao Mahoney (EW) defeated Rex Jobe (AM) 6-2, 6-1
Marce Rickman (EW) defeated Charles Teichman (AM) 6-2, 6-3
Doubles:
Nalu Akiona/Erik Alsdorf (EW) defeated Khaitan Huynh/Nicholas Lewark (AM) 6-1, 6-0
Joe Menanno/Will Spear (EW) defeated Riley Imadhay/Xavi Wilson (AM) 6-0, 6-1
Benny Huerta/Toshi Gilginis (EW) defeated Henry Fahey/Ivan Hernandez (AM) 6-2, 6-3
Edmonds-Woodway next match: vs Lynnwood; Monday, Sept. 29; 3:30 p.m. at Edmonds-Woodway High School
Shorewood defeated Mountlake Terrace 6-1
Singles:
Xander Gordon (S) defeated Stephen Valmayor (MT) 6-0, 6-1
Ethan Dong (S) defeated Kevin Vasvarut (MT) 7-6, 4-6, 10-2
Jacob Mignogna (S) defeated Tysen Casteneda (MT) 6-4, 7-5
Drew Johnson (S) defeated Gabe Kurniawan (MT) 6-0, 6-0
Doubles:
Owen Smith/Brandon Vuong (MT) defeated Eli Sheffield/Reid Bley (S) 7-6, 4-6, 10-5
Austin Timms/Winston Yao (S) defeated Jayden Nguyen/Josh Bozick (MT) 7-6, 4-6, 10-4
Drew Boyd/Elliott Marter (S) defeated Carlos Brown/Gabe Jolosky (MT) 6-1, 6-1
Mountlake Terrace next match: vs Marysville Getchell; Monday, Sept. 29; 3:30 p.m. at Mountlake Terrace High School
Volleyball
Lynnwood defeated Marysville Getchell 3-0
No details reported
Records: Lynnwood 2-4; Marysville Getchell 1-5
Lynnwood next match: at Lake Stevens; Tuesday, Sept. 30; 7 p.m.
Archbishop Murphy defeated Mountlake Terrace 3-0
25-18, 29-27, 25-15
Archbishop Murphy individual top stats:
Julia Navaluna: 15 digs
Teuila Halalilo: 29 assists
Ashley Fletcher: 15 kills
Emma McAuliff: 11 kills
Records (league and overall): Archbishop Murphy 2-0, 5-0; Mountlake Terrace 0-3, 1-4
Mountlake Terrace next match: vs Edmonds-Woodway; Tuesday, Sept. 30; 7 p.m. at Mountlake Terrace High School
Edmonds-Woodway defeated Mariner 3-0
No details reported
Records: Edmonds-Woodway 3-3; Mariner 0-4
Edmonds-Woodway next match: at Mountlake Terrace; Tuesday, Sept. 30; 7 p.m.
Shorecrest defeated Meadowdale 3-0
No details reported
Records (league and overall): Shorecrest 1-1, 2-3; Meadowdale 1-2, 2-4
Meadowdale next match: vs Archbishop Murphy; Tuesday, Sept. 30; 7 p.m. at Meadowdale High School
Girls Swimming
Edmonds-Woodway defeated Kamiak 123-106
Top individual event finishers:
200 yard freestyle:
1. Zoe MacDonald (EW) 2:14.83
2. Olivia Penaluna (EW) 2:19.05
3. Alice Stedman (EW) 2:19.93
4. Fiona Ge (K) 2:31.87
5. Olivia Griffin (K) 2:38.78
200 yard medley:
1. Katie Zou (K) 2:32.35
2. Ainsley Reece (EW) 2:36.79
3. Hannah Kang (K) 2:41.77
4. Audrey Chiu (EW) 2:46.25
5. Stephanie Yang (K) 2:56.25
50 yard freestyle:
1. Maya Bergan (EW) 27.52
2. Sydney Bates (EW) 28.07
3. Sienna Cordoba (K) 28.10
4. Lauren Tra (EW) 29.42
5. Charlotte Miga (K) 30.91
100 yard butterfly:
1. Olivia Garcia (EW) 1:05.32
2. Katie Zou (K) 1:14.64
3. Tselmuun Ganbaatar (K) 1:16.47
4. Mina Hart (EW) 1:23.13
5. Stephanie Yang (K) 1:23.47
100 yard freestyle:
1. Tatumn Detjen (EW) 1:00.39
2. Sienna Cordoba (K) 1:00.95
3. Maya Bergan (EW) 1:01.63
4. Olivia Penaluna (EW) 1:03.88
5. Olivia Griffin (K) 1:09.75
500 yard freestyle:
1. Zoe MacDonald (EW) 6:00.17
2. Ella Jafari (K) 6:11.12
3. Alice Stedman (EW) 6:25.54
4. Fiona Ge (K) 6:41.14
5. Sadie Alook (EW) 6:45.99
100 yard backstroke:
1. Olivia Garcia (EW) 1:08.43
2. Hannah Kang (K) 1:13.84
3. Sofia Burlinson (EW) 1:20.13
4. Charlotte Miga (K) 1:21.72
100 yard breaststroke:
1. Tatumn Detjen (EW) 1:15.26
2. Ella Jafari (K) 1:17.01
3. Lauren Tra (EW) 1:22.54
4. Destiny Nguyen (K) 1:27.24
5. Audrey Chiu (EW) 1:27.78
Relay event winners:
200 yard medley:
Edmonds-Woodway (Olivia Garcia, Tatumn Detjen, Maya Bergan, Sydney Bates) 2:00.33
200 yard freestyle:
Edmonds-Woodway (Tatumn Detjen, Olivia Penaluna, Maya Bergan, Sydney Bates) 1:52.54
400 yard freestyle:
Kamiak (Hannah Kang, Sienna Cordoba, Ella Jafari, Katie Zou) 4:10.30
Edmonds-Woodway next meet: vs Shorecrest; Thursday October 2; 3:00 p.m. at Innis Arden Pool
Jackson defeated Lynnwood 142-37
Individual result winners:
200 yard freestyle: Heidi Candland (J) 2:13.13
200 yard medley: Julia Song (J) 2:20.46
50 yard freestyle: Elliana Lam (J) 26.23
Diving: Charlotte Jetten (J) 1:47.45
100 butterfly: Hanna Fritts (J) 1:04.84
100 freestyle: Mia Abrigo (J) 59.92
500 yard freestyle: Krystyna Yefremova (J) 5:43.23
100 yard backstroke: Elissa Anderson (J) 1:05.84
100 yard breaststroke: Lexi Coates (L) 1:18.35
Relay event winners:
200 yard medley: Jackson (Sakura Gabor, Krystyna Yefremova, Hanna Fritts, Elliana Lam) 1:58.44
200 yard freestyle: Jackson (Elissa Anderson, Julia Song, Krystyna Yefremova, Hanna Fritts) 1:44.25
400 yard freestyle: Jackson (Heidi Candland, Sakura Gabor, Elliana Lam, Akari Omichi) 4:05.78
Lynnwood next meet: vs Meadowdale; Tuesday, Sept. 30; 2:45 p.m. at Lynnwood Pool
Cross Country
Everett, Kamiak, Meadowdale, Shorecrest and Sultan
at Hamlin Park
2.1 mile course
Boys team scores:
1. Shorecrest 50
2. Meadowdale 51
3. Kamiak 52
4. Everett 60
5. Sultan 154
Top boys individual finishers:
1. Colin Wear (K) 10:31
2. Matthew Seyum (M) 11:03
3. Zain Pour (Sh) 11:10
4. Ethan Urquhart (Sh) 11:11
5. Romeo Partida Del Rosario (M) 11:20
6. Josiah Pratt (E) 11:27
7. Theo Jensen (Sh) 11:28
8. Nolan Common (M) 11:31
9. Ian Thorson (K) 11:31
10. Caleb Kwon (K) 11:31
Girls team scores:
1. Shorecrest 28
2. Kamiak 40
3. Everett 80
4. Meadowdale 81
5. Sultan DNQ
Top girls individual finishers:
1. Alex Urquhart (Sh) 12:35
2. Harper Birgfeld (Sh) 13:01
3. Grace Gilson (K) 13:26
4. Marley Maquilling (M) 13:31
5. Riley Welch (Sh) 13:52
6. Caitriona Wieber (E) 14:00
7. Maya Goldwire (K) 14:00
8. Harper Welch (Sh) 14:19
9. Kara Stein (K) 14:20
10. Megan Hoang (K) 14.21
Click below for all results:
www.athletic.net/CrossCountry/meet/259716/results/all
Meadowdale next meet: 2025 Nike Portland XC; Friday, Sept. 26 at Blue Lake Regional Park
