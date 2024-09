High school sports roundup for Sept. 25, 2024

Cross Country

Marysville-Pilchuck/Mountlake Terrace/Shorewood

at Ballinger Park- 4000 meters

Boys team scores:

1. Shorewood 15

2. Mountlake Terrace 51

3. Marysville-Pilchuck 79

Top individual finishers:

1. Otto Erhart (S) 13:35

2. Max Billett (S) 13:45

3. Tristan Crittenden (S) 13:59

4. Elijah Graves (S) 14:17

5. Alex Yee (S) 14:19

6. Isaiah Schuelke (S) 14:25

7. Reilly Brookhart (MT) 14:49

8. Jackson Fears (MT) 14:49

9. Ross Fryberg (MP) 14:49

10. Aiden Witt (S) 15:02

11. Joel Rice (S) 15:02

12. Noah Raupp (S) 15:02

13. Tyki Kobayashi (MT) 15:06

14. Kyan McCary-Smith (S) 15:13

15. Jensen Blaine (S) 15:14

Girls team scores:

1. Shorewood 21

2. Mountlake Terrace 40

3. Marysville Pilchuck DNQ

Girls top individual scores:

1. Hanna Bruno (S) 16:53

2. Sonita Chen (MT) 17:09

3. Lucy Eichelberger (S) 17:23

4. Alyssa Armstrong (MP) 17:26

5. Violet Koslowsky (S) 17:32

6. Sadie Renick (MT) 17:35

7. Maya Mirabueno (S) 17:35

8. Cleo Dalasta (S) 17:52

9. Annika Crow (S) 17:54

10. Taylor Duquette (S) 17:55

11. Taylor Iversen (MP) 17:55

12. Finley Houck (S) 18:15

13. Mira Olson (MT) 18:20

14. Renee Abeyta (MP) 18:41

15. Jazzi Zimmer (S) 18:55

Click here to see all results.

Mountlake Terrace next meet: Nike 17th Annual Twilight XC Invitational; Cedarcrest Golf Course; Saturday, Oct. 5

— Compiled by Steve Willits