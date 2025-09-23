High school sports roundup for Sept. 22, 2025

Will you chip in to support our nonproft newsroom with a donation today?Yes, I want to support MLTnews!
Boys Tennis
Mountlake Terrace defeated Meadowdale 6-1
Singles:
Owen Smith (MT) defeated Alex Schatz (Md) 6-1, 6-0
Brandon Young (MT) defeated Caleb Angeles (Md) 6-1, 6-0
Jayden Nguyen (MT) defeated Conor Bartell (Md) 6-1, 6-1
Dylan Nguyen (Md) defeated Gabe Kurniawan (MT) 6-4, 7-5
Doubles:
Stephen Valmayor/Tyson Castaneda (MT) defeated Lance Moua/Taylor Wyckoff (Md) 6-0, 6-0
Edgar Zheng/Josh Bozick (MT) defeated Kai Rowse/Nikos Karnikis (Md) 6-4, 6-2
Tenzin Namgyal/Carlos Brown (MT) defeated Kyong Oh/Henry Hagen (Md) 6-0, 6-0
Mountlake Terrace next match: vs Edmonds-Woodway; Wednesday, Sept. 24; 3:30 p.m. at Mountlake Terrace High School
Meadowdale next match: at Lynnwood; Wednesday, Sept. 24; 3:30 p.m.
Lynnwood defeated Archbishop Murphy 7-0
Singles:
Victor Nguyen (L) defeated Bryce Casanova (AM) 6-0, 6-0
Cole Betancourt (L) defeated Parker Campbell (AM) 6-3, 6-0
Kaden Chor (L) defeated Khaitun Huynh (AM) 6-1, 6-0
Simon Huynh (L) defeated Riley Imadhay (AM) 6-2, 6-3
Doubles:
Jacob Seuferling/Jayden He (L) defeated Nicholas Lewark/Charlie Teichman (AM) 6-2, 6-0
Matthew Vu/Jaikin Choy (L) defeated Ivan Hernandez/Henry Fahey (AM) 6-1, 6-0
Art Beltran/Payton Cristobal (L) defeated Xavi Wilson/Rex Jobe (AM) 7-5, 7-5
Lynnwood next match: vs Meadowdale; Wednesday, Sept. 24; 3:30 p.m. at Lynnwood High School
Edmonds-Woodway defeated Shorecrest 4-3
Singles:
Nalu Akiona (EW) defeated Ashton Johnson (S) 7-5, 6-3
Zane Weber (S) defeated Liam Milstead (EW) 6-4, 7-5
Miles Garbaccio (S) defeated Erik Alsdorf (EW) 6-0, 6-0
Eli Agol (EW) defeated Nathaniel Skonier (S) 1-6, 6-2, 10-5
Doubles:
Logan Rader/Teo Mahoney (EW) defeated Keiran Viswanathan/Shane McMullen (S) 6-1, 6-7, 10-2
Joe Menanno/Will Spear (EW) defeated Asher Martin/Micah Koehler (S) 6-3, 6-1
Andew Broweleit/Noah Koehler (S) defeated Benny Huerta/Toshi Gilginis (EW) 6-3, 4-6, 10-8
Edmonds-Woodway next match: at Mountlake Terrace; Wednesday, Sept. 24; 3:30 p.m.
