High school sports roundup for Sept. 15, 2025

Boys Tennis
Edmonds-Woodway defeated Meadowdale 7-0
Singles:
Nalu Akiona (EW) defeated Alex Schatz (M) 6-4, 6-0
Liam Milstead (EW) defeated Caleb Angeles (M) 6-1, 6-3
Erik Alsdorf (EW) defeated Conor Bartell (M) 6-2, 6-1
Eli Agol (EW) defeated Taylor Wyckoff (M) 6-0, 6-2
Doubles:
Logan Rader/Teo Mahoney (EW) defeated Dylan Nguyen/Lance Moua (M) 6-0, 6-3
Will Speaer/Joe Menanno (EW) defeated Kai Rowse/Kyong Oh (M) 6-2, 6-0
Toshi Gilginis/Keston Morton (EW) defeated Henry Hagen/Nikos Karnickis (M) 6-1, 6-1
Records: Edmonds-Woodway 3-1; Meadowdale 1-3
Edmonds-Woodway next match: vs Mountlake Terrace; Wednesday, Sept. 17: 3:30 p.m. at Edmonds-Woodway High School
Meaodwdale next match: at Shorewood; Wednesday, Sept. 17; 3:30 p.m.
Lynnwood defeated Mountlake Terrace 5-2
Singles:
Stephen Valmayor (MT) defeated Brandon Tran (L) 6-3, 6-3
Victor Nguyen (L) defeated Brandon Vuong (MT) 6-4, 7-5
Cole Betancourt (L) defeated Owen Smith (MT) 6-4, 6-2
Jaikin Choy (L) defeated Jaden Nguyen (MT) 6-2, 6-3
Doubles:
Tyson Castaneda/Kevin Vesvarut (MT) defeated Isamu Nakano/Matthew Vu (L) 6-7, 6-2, 6-2
Jayden He/Jacob Seuferling (L) defeated Edgar Zheng/Tenzin Namgyal (MT) 7-6, 6-4
Kaden Chor/Simon Huynh (L) defeated Josh Bozick/Caros Brown (MT) 7-6, 7-6
Records: Lynnwood 2-2; Mountlake Terrace 2-2
Lynnwood next match: at Lake Stevens; Wednesday, Sept. 17; 3:30 p.m.
Mountlake Terrace next match: at Edmonds-Woodway; Wednesday, Sept. 17; 3:30 p.m.
Volleyball
Liberty (Renton) defeated Edmonds-Woodway 3-2
25-21, 25-13, 24-26, 21-25, 15-9
Edmonds-Woodway top individual stats:
Addy Pontak: 21 digs
Indira Carey-Boxley: 12 kills
Records: Liberty 2-1; Edmonds-Woodway 1-2
Edmonds-Woodway next match: vs Shorecrest; Thursday, Sept. 18; 7 p.m. at Edmonds-Woodway High School
