High school sports roundup for Nov. 4-6, 2021

Football

Friday Nov. 5

Playoff matchup: Peninsula defeated Edmonds-Woodway 28-21

Aaron Barraza scored two touchdowns and Alec Rust added another but it wasn’t enough as the Warriors’ season came to an end in a playoff game that determined a berth into the 16-team 3A state tournament that begins next week. The Warriors ended the season with a 4-4 overall record.

Season-ending non-playoff matchups

Lakewood defeated Lynnwood 81-31

Mount Vernon defeated Meadowdale 28-6

Oak Harbor defeated Mountlake Terrace 47-0

Girls Swimming

3A District 1 Championships

Snohomish Aquatic Center Nov. 4-6

Team Scores

Snohomish 346 Shorewood 335 Shorecrest 333 Meadowdale 181 Mountlake Terrace 180 Monroe 145 Lynnwood 126 Edmonds-Woodway 121 Mount Vernon 95 Marysville-Getchell 78 Everett 78 Oak Harbor 66 Stanwood 64 Cascade 61 Marysville Pilchuck 17 Ferndale 12

Edmonds School District relay and individual finals results:

200 Yard Medley Relay

Mountlake Terrace (Madeline Van Hooser, Jeslyn Vuong, Kaylyn Takeya, Katie Lombard) 1:59.93 Lynnwood (Faith Murray, Amira Bayarbayasgala, Rebecca Coates, Ofelia Matevosyan) 2:04.81 Edmonds-Woodway (Miranda Bennett, Paige Oliver, Simone Bennett, Teagan Huff) 2:05.28 Meadowdale (Mikaela Reyes, Kyra Ross, Isa Corujo, Audrey Broderhausen) 2:08.16

200 Yard Freestyle

Faith Urquhart, Meadowdale 2:01.91 Mya Granger, Meadowdale 2:03.78

200 Yard IM

Madeline Van Hooser, Mountlake Terrace 2:16.73

50 Yard Freestyle

Mya Granger, Meadowdale 26.07 Katie Lombard, Mountlake Terrace 26.80

100 Yard Butterfly

Jeslyn Vuong, Mountlake Terrace 1:04.47 Simone Bennett, Edmonds-Woodway 1:04.79 Isa Corujo, Meadowdale 1:07.94

100 Yard Freestyle

Faith Murray, Lynnwood 57.88

500 Yard Freestyle

Faith Urquhart, Meadowdale 5:21.07 Simone Bennett, Edmonds-Woodway 5:50.26

200 Yard Freestyle Relay

Meadowdale (Mya Granger, Madeleine Kamikis, Isa Corjuo, Faith Urquhart) 1:48.09 Mountlake Terrace (Angelina Ho, Josie MacGowan, Katie Lombard, Jeslyn Vuong) 1:50.05 Edmonds-Woodway (Paige Oliver, Annika Myers, Madison Morales-Tomas, Teagan Huff) 1:53.30

100 Yard Backstroke

Madeline Van Hooser, Mountlake Terrace 1:01.67 Faith Murray, Lynnwood 1:05.13

100 Yard Backstroke

Jeslyn Vuong, Mountlake Terrace 1:12.67 Amira Bayarbayasgala, Lynnwood 1:17.07

400 Yard Freestyle Relay

Meadowdale (Mya Granger, Madeleine Kamikis, Mikaela Reyes, Faith Urquhart) 3:56.04 Mountlake Terrace (Angelina Ho, Josie MacGowan, Kaylyn Takeya, Madeline Van Hooser) 4:02.56 Lynnwood (Rebecca Coates, Ofelia Matevosyan, Amira Bayarbayasgala, Faith Murray) 4:04.17 Edmonds-Woodway (Miranda Bennett, Hannah Baldock, Paige Oliver, Simone Bennett) 4:12.47

Cross Country

State championships

Saturday Nov. 6; Sun Willows Golf Course, Pasco

Team finishes:

8th Place- Edmonds-Woodway girls

18th Place- Meadowdale boys

Girls individual times:

Jemma Willcox, Edmonds-Woodway 19:13 Sharon Gutierrez, Edmonds-Woodway 19:39 Martina Landa, Edmonds-Woodway 20:06 Stella Smith, Edmonds-Woodway 20:32 Payton Conover, Meadowdale 20:39 Rachel Elliott, Lynnwood 20:42 Donna Marie Harris, Lynnwood 21:17 Macy Tran, Edmonds-Woodway 21:42 Annalisa Grant, Meadowdale 21:43 Jolie Davison, Mountlake Terrace 21:53 Kayle Radovich, Edmonds-Woodway 21:57 Ella Suico, Edmonds-Woodway 21:57

Boys individual times:

Daxtyn Castagnetta, Lynnwood 16:55 Deklund DeBell, Meadowdale 17:12 Simon Gezal, Meadowdale 17:25 Austin Seals, Meadowdale 17:49 Luke Blomberg, Edmonds-Woodway 18:25 John Patterson, Meadowdale 18:37 TJ North, Meadowdale 19:10 Jameson Jones, Meadowdale 19:25 Dillon Josafat, Meadowdale 20:11



