High school sports roundup for March 22, 2021

Girls Volleyball

Mountlake Terrace defeated Archbishop Murphy 3-1

20-25, 25-22, 25-23, 25-14

Mountlake Terrace individual stats:

Kaitlyn Scott 7 kills, 11 digs

Kayla Bentosino 17 digs

Tessa Overleese 28 assists

Kiana Hincklye 11 kills, 7 digs

Ellie Lombard 10 kills

Records: Mountlake Terrace 7-0; Archbishop Murphy 1-6

Mountlake Terrace next match: vs Meadowdale; Wednesday March 24; 7 p.m. at Mountlake Terrace High School

Edmonds-Woodway defeated Cascade 3-0

25-19, 25-9, 25-22

Edmonds-Woodway individual stats:

Emma Shogren 7 kills, 2 blocks, 2 aces

Kaitlyn Jensen 10 kills, 1 block, 6 digs

Maggie McGinness 27 assists, 4 aces, 2 kills

Cascade individual stats:

Jessica Finicle 4 kills

Shynia Pet 13 digs

Aoko McOdingo 1 ace

Records: Edmonds-Woodway 5-2; Cascade 1-6

Edmonds-Woodway next match: vs Lynnwood; Wednesday March 24; 7 p.m. at Edmonds-Woodway High School

Meadowdale defeated Cedarcrest 3-0

25-8, 25-9, 25-12

Meadowdale individual stats:

Sierra Moll 14 digs

Aubrey Congdon 15 assists

Paige Fortin 4 kills

Records: Meadowdale 5-2; Cedarcrest 1-6

Meadowdale next match: at Mountlake Terrace; Wednesday March 24; 7 p.m.

Lynnwood defeated Marysville Getchell 3-0

25-18, 25-20, 25-22

Lynnwood individual stats:

Hannah Johnson 10 kills, 7 blocks

Surina Soumpholphakdy 22 digs, 3 aces

Meagan Badgley 5 kills, 3 blocks

Sarah McArthur 6 kills, 17 digs

Vivian Sou 10 digs, 3 aces

Records: Lynnwood 5-2; Marysville Getchell 0-7

Lynnwood next match: at Edmonds-Woodway; Wednesday March 24; 7 p.m.

Girls Swimming

Lynnwood vs Everett in a virtual swimming meet last week

Lynnwood times recorded at Lynnwood Pool

200 Yard Medley Relay

1. Lynnwood 2:16.12 (Faith Murray, Amira Bayarbayasgala, Anna Artamonova, Hannah Tang_

2. Everett 2:19.59 (Avery Harbor, Moira Wieber, Ellie Stanley, Summer Dean)

3. Lynnwood 2:41.68 (Katherine Carr, Summer Chambers, Maggie Johnson, Caitlyn Weeks)

200 Yard Freestyle

1. Summer Dean- Everett 2:00.55

2. Sonja Cardart- Everett 2:33.23

3. Linnea Hogan- Everett 2:44.01

4. Maggie Johnson- Lynnwood 2:49.90

5. Katherine Carr- Lynnwood 3:20.55

200 Yard IM

1. Amira Bayarbayasgala- Lynnwood 2:51.14

2. Ellie Stanley- Everett 2:51.28

3. Anna Artamonova- Lynnwood 2:56.02

50 Yard Freestyle

1. Faith Murray- Lynnwood 28.59

2. Avery Harber- Everett 29.18

3. Mina Scheiner- Lynnwood 35.56

4. Kayla Chaussee- Everett 35.80

5. Moira Wieber- Everett 36.06

6. Katherine Carr- Lynnwood 36.88

100 Yard Butterfly

1. Hannah Tang- Lynnwood 1:22.60

2. Anna Artamonova- Lynnwood 1:23.40

3. Rory Stout- Everett 1:50.57

100 Yard Freestyle

1. Ellie Stanley- Everett 1:09.10

2. Linnea Hogan- Everett 1:13.85

3. Caitlyn Weeks- Lynnwood 1:16.80

4. Mia Luscher- Everett 1:20.88

5. Elizabeth Schuyler- Lynnwood 1:26.87

500 Yard Freestyle

1. Summer Dean- Everett 5:24.77

2. Mia Luscher- Everett 7:48.44

3. Summer Chambers- Lynnwood 7:56.59

4. Moira Wieber- Everett 8:31.85

5. Caitlyn Weeks- Lynnwood 8:59.78

200 Yard Freestyle Relay

1. Lynnwood 2:00.80 (Amira Bayarbayasgala, Maggie Johnson, Hannah Tang, Faith Murray)

2. Everett 2:02.28 (Summer Dean, Linnea Hogan, Avery Harber, Ellie Stanley)

3. Lynnwood 2:32.28 (Mina Scheiner, Summer Chambers, Elizabeth Schuyler, Katherine Carr)

4. Everett 2:35.12 (Mia Luscher, Kayla Chaussee, Lucie Buchanan, Rory Stout)

100 Yard Backstroke

1. Avery Harber- Everett 1:09.47

2. Faith Murray-Lynnwood 1:14.56

3. Sonja Caldart- Everett 1:22.00

4. Maggie Johnson- Lynnwood 1:22.49

5. Rory Stout- Everett 2:08.45

100 Yard Breaststroke

1. Hannah Tang-Lynnwood 1:24.31

2. Amira Bayarbayasgala- Lynnwood 1:38.38

3. Kayla Chaussee- Everett 1:51.48

4. Summer Chambers- Lynnwood 1:57.00

— Compiled by Steve Willits