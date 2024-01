High school sports roundup for Jan. 25, 2024

Boys Wrestling

Edmonds-Woodway defeated Mountlake Terrace 67-12

215- Mika Serafinas (EW) pinned Ahmadjon Ibrohimov (MT)

285- Carmelo LaRocca (EW) pinned Brett Gilgrich (MT)

106- Alex Krumov (EW) won by forfeit

113- Aidan Duong (EW) won by forfeit

120- Luke Swenson (MT) pinned Roland Rapelje (EW)

126- Boaz Lang (EW) major decision over Adrian Miranda (MT) 12-2

132- Aziret Bakytov (EW) pinned Ekansh Verma (MT)

138- Sam Schimpf (EW) pinned Moses Marsh (MT)

144- Gaige Lynch (EW) pinned Tim Cho (MT)

150- Jacob Ramos (EW) pinned Bryce Mentele (MT)

157- Alex Bloy (EW) decision over Titus Swett (MT) 9-3

165- Henry Campbell (EW) pinned Oscar Gonzalez (MT)

175- Ever Yamada (EW) pinned Owen Boswell (MT)

190- Eli Swett (MT) pinned Aldo Guzman (EW)

Edmonds-Woodway next match: Chief Sealth Tournament; Friday-Saturday, Jan. 27; 2 p.m. at Chief Sealth High School

Mountlake Terrace next match: 3A Boys Sub-Regional South Tournament; Saturday, Feb. 3; at Edmonds-Woodway High School

———

Meadowdale defeated Lynnwood 40-24

No details reported

Meadowdale and Lynnwood next match: 3A Boys Sub-Regional South Tournament; Saturday, Feb. 3; at Edmonds-Woodway High School

———

Boys Swimming

Dual meet

Lynnwood defeated Mariner 100-67

Jackson defeated Meadowdale 107-44

Relay event results:

200 medley:

1. Jackson (Juhyung Lee, Ethan Chen-Parks, Prestyn Ruitjers, Logan Ruitjers) 1:46.93

2. Lynnwood (Alex Lee, Nolan Tyler, Danny Calkins, Trevor Donahue) 1:52.83

3. Meadowdale (Jayden Costa, Matvel Suleimanov, Aaron Hurlbut, Nolan Common) 2:05.22

200 freestyle:

1. Jackson (Ethan Chen-Parks, Vyron Domingo, Ethan Georgiev, Nolan Thai) 1:31.99

2. Mariner (Fernando, Tejada, Aaron Ton, Teagan Donovan, Ilya Tambanua) 1:49.36

3. Jackson (Ayan Wani, Trent Van Valkenburg, Sacha Esparza, Ryan Oh) 1:49.86

400 freestyle:

1. Jackson (Sacha Esparza, Nolan Thai, Bryan Chen, Davy Wu) 3:55.63

2. Lynnwood (Trevor Donahue, Danny Calkins, Nolan Tyler, Alex Lee) 3:55.67

3. Jackson (Ayan Wani, James Tuft, Vedant Grover, Ethan Kim) 4:02.76

Individual event results:

200 freestyle:

1. Ethan Georgiev (J) 1:51.70

2. Nolan Tyler (L) 2:03.12

3. Ethan Kim (J) 2:08.56

4. Vincent Phillips (J) 2:08.98

5. Nathan Doan (L) 2:37.55

6. Augustine Guevara (Mar) 2:43.34

200 medley:

1. Jaelen Oh (J) 2:25.54

2. James Tuft (J) 2:25.63

3. Teagan Donovan (Mar) 2:46.20

4. Andy Matias (L) 2:48.05

5. Andrew Doan (L) 3:01.94

6. Saikou Darboe (Mar) 3:12.73

50 freestyle:

1. Ilya Tambanua (Mar) 24.16

2. Prestyn Ruitjers (J) 25.03

3. Matvel Suleimanov (Mead) 26.70

4. Min Choi (L) 26.96

5. Nikos Karnikis (Mead) 27.21

6. Trevor Donahue (L) 27.38

100 butterfly:

1. James Tuft (J) 1:03.87

2. Danny Calkins (L) 1:06.15

3. Vedant Grover (J) 1:12.63

4. Kenner Pistole (J) 1:13.63

5. Judah Deuman (L) 1:15.39

6. Saikou Darboe (Mar) 1:22.87

100 freestyle:

1. Alex Lee (L) 54.84

2. Bryan Chen (J) 57.95

3. Matvel Suleimanov (Mead) 58.93

4. Logan Ruijters (J) 59.97

5. Fernando Tejada (Mar) 1:02.01

6. Aaron Hurlbut (Mead) 1:02.66

500 freestyle:

1. Nolan Tyler (L) 5:30.22

2. Trevor Donahue (L) 6:44.85

3. Jayden Costa (Mead) 6:44.94

4. Nolan Common (Mead) 7:07.21

5. Augustine Guevara (Mar) 8:04.28

6. Marcus Meisner (Mar) 8:13.67

100 backstroke:

1. Alex Lee (L) 1:00.80

2. Arthur Shurtleff (J) 1:09.71

3. Jayden Costa (Mead) 1:14.46

4. Matias Andry (L) 1:15.18

5. Trent Van Valkenburg (J) 1:15.22

6. Danny Calkins (L) 1:17.54

100 breaststroke:

1. Jaelen Oh (J) 1:13.45

2. Min Choi (L) 1:16.87

3. Bryan Chen (J) 1:17.69

4. Aaron Ton (Mar) 1:20.71

5. Judah Deuman (L) 1:25.09

6. Teagan Donavan (Mar) 1:27.43

Lynnwood and Meadowdale next meet: Edmonds School District Meet; Saturday January 27; 3:30 p.m. at Lynnwood Pool

Kamiak defeated Mountlake Terrace 120-63

Relay winners:

200 medley: Kamiak (Lucas Chai, Ryan Jackson, Jack Fast, Brandon Wong) 1:51.05

200 freestyle: Kamiak (Lucas Chai, Issac Dovinh, Ryan Jackson, Dario Baez) 1:38.09

400 freestyle: Kamiak (Kaiden Nguyen, Max Sarakhanov, Issac Dovinh, Lucas Chai) 3:37.05

Individual event winners:

200 freestyle: Ryan Chai (K) 1:54.59

200 medley: Cole Leaty (MT) 2:12.96

50 freestyle: Minh Nguyen (K) 25.58

Diving: Koen Lundeen (K) 121.80

100 butterfly: Cole Leaty (MT) 59.37

100 freestyle: Christian Leaty (MT) 51.81

500 freestyle: Owen Pinder (K) 6:05.37

100 backstroke: Ryan Chai (K) 1:04.01

100 breaststroke: Josh Bozick (MT) 1:24.65

Mountlake Terrace next meet: Edmonds School District Meet; Saturday, Jan, 27; 3:30 p.m. at Lynnwood Pool

— Compiled by Steve Willits