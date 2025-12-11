High school sports roundup for Dec. 9, 2025

Will you chip in to support our nonprofit newsroom with a donation today? Yes, I want to support My MLTnews!

Boys Wrestling

Oak Harbor defeated Lynnwood 47-32

106- Nicholas Benedetti (OH) technical fall over Noah Richards (L) 17-2; 113- Eduardo Gonzalez (L) won by forfeit; 120- Jacob Holland (OH) pinned Dylan Por (L) 3:44; 126- Elijah Rivera (OH) pinned Edward Lim (L) 5:09; 132- Ashton Meyers (L) technical fall over Shion Kurayama (OH) 16-1; 138- Austin Deater (OH) pinned Dardan Markokaj (L) 0:44; 144- Connor Lang (OH) pinned Brandon Miller (L) 2:38; 150- Gabriel Robbins (L) decision over Neeko Leonard (OH) 13-8; 157- Jared Sum (L) pinned Odin Pegues (OH) 0:52; 165- Joel Christopherson (OH) pinned Ivan Xu (L) 1:55; 175- Caleb Gately (L) won by forfeit; 190- Isaac Popich (L) pinned Konnor LaBelle (OH) 1:11; 215- Jacob Silver (OH) pinned Andrew Nguyen (L) 0:26; 285- Malachi Ebai (OH) won by forfeit

Mount Vernon defeated Lynnwood 45-36

106- Kendrick Marchewitz (MV) pinned Noah Richards (L) 0:24; 113- Eduardo Gonzalez (L) pinned Manuel Camacho (MV) 2:25; 120- Dylan Por (L) pinned Jackson Wynn (MV) 2:00; 126- Edward Lim (L) won by forfeit; 132- Ashton Myers (L) won by forfeit; 138- Armani Grullon (MV) pinned Dardan Markokaj (L) 1:53; 144- Alexander Solano (MV) major decision Brandon Miller (L) 20-6; 150- Anthony Rodriguez (MV) pinned Gabriel Robbins (L) 0:36; 157- Jared Sum (L) pinned Jeremiah Devore (MV) 5:39; 165- Diego Salaz (MV) pinned Ivan Xu (L) 4:44; 175- Gideon Hope (MV) technical fall over Caleb Gately (L) 27-8; 190- Isaac Popich (L) pinned Ramon Ventura (MV) 1:32; 215- Jonathan Ortiz (MV) pinned Arsenal Tuganbayev (L) 1:39; 285- Sanson Sanchez (MV) won by forfeit

Lynnwood next match: vs Arlington and Marysville Pilchuck; Thursday, Dec. 11; 5:45 p.m. at Marysville Pilchuck High School

Oak Harbor defeated Mountlake Terrace 44-22

No details reported

Mount Vernon defeated Mountlake Terrace 47-34

No details reported

Mountlake Terrace next match: Mountlake Terrace at Ferndale; Thursday, Dec. 11; 6 p.m.

Meadowdale vs Shorewood

No results reported

Meadowdale vs Kamiak

No results reported

Meadowdale next match: A-Town Throwdown Tournament; Saturday, Dec. 13; 10 a.m. at Arlington High School

Girls Basketball

Mountlake Terrace defeated Cascade 62-29

Scoring by quarter: Total

Mountlake Terrace 30- 6- 26 – 0 62

Cascade 3 – 9- 8 – 9 29

Mountlake Terrace individual scoring:

Jaliyah Dyson 20, Makenna Davidson 15, Jordan Wagner 8, Jordyn Stokes 7, May-Lynh Jacobson 5, Iman Kaifa 4, Sadie Parker 2, Mia Sledge 1

Cascade individual scoring:

Amina Lewis 13, Brooklyn Calogne 8, Livvy Dorr 5, Azari Hill 3

Records: Mountlake Terrace 2-1; Cascade 0-3

Mountlake Terrace next game: at Shorecrest; Friday, Dec. 12; 6:30 p.m.

Arlington defeated Meadowdale 55-45

Arlington individual scoring:

Kailee Anderson 20, Basia Pszonka 12, Addi Green 10, Sami Jones 7, Finley Walker 4, Grace Boekenoogen 2

Meadowdale individual scoring:

Mia Brockmeyer 20, Lexi Zardis 14, Lisa Sonko 8, Kaya Powell 3

Records: Arlington 2-1; Meadowdale 1-2

Meadowdale next game: vs Everett; Thursday, Dec. 11; 7:15 p.m. at Meadowdale High School

Everett defeated Lynnwood 43-23

Everett leading scorer:

Akira Shaw 16

Lynnwood leading scorer:

Vanessa Olivar

Records: Everett 2-2; Lynnwood 0-4

Lynnwood next game: at Edmonds-Woodway; Friday, Dec. 12; 6:30 p.m.

Boys Swimming

Edmonds-Woodway defeated Mariner 123-37

Top relay event finishers:

200 yard medley:

1. Edmonds-Woodway (Dylan Clark, Lennox Norenberg, Luca Hooks, Marcel Rickman) 1:53.33

2. Edmonds-Woodway (Liam Schell, Bill Spear, Joseph Mennano, Connor Smith) 1:56.09

3. Mariner (Daniel Alvaerz Pentaleon, Shane Lombos, Eros Kraus, Connor Downs) 2:08.93

200 yard freestyle:

1. Edmonds-Woodway (Luca Hooks, Liam Schell, Marcel Rickman, Bill Spear) 1:44.29

2. Edmonds-Woodway (Kanai Zablan, Finn Angel, Abraham Ho, Lennox Norenberg) 1:44.35

3. Mariner (Shane Lombos, Eros Kraus, Oliver Tetelepta, Connor Downs) 1:56.63

400 yard freestyle:

1. Edmonds-Woodway (Lennox Norenberg, Luca Hooks, Finn Angel, Connor Smith) 4:03.19

2. Edmonds-Woodway (Kanai Zablan, Joseph Mennano, Abraham Ho, Vaughn Yancey) 4:19.31

3. Mariner (Connor Downs, Eros Kraus, Shane Lombos, Daniel Alvaerz Pentaleon) 4:21.53

Individual event top finishers:

200 yard freestyle:

1. Maddox Morales-Tomas (EW) 2:31.19

2. Oliver Tetelepta (M) 2:37.59

3. Levi Lang (EW) 2:39.15

4. Peder Nornes (EW) 2:44.34

200 yard medley:

1. Lennox Norenberg (EW) 2:30.01

2. Dylan Clark (EW) 2:36.97

3. Abraham Ho (EW) 2:53.79

4. Daniel Alvaerz Pentaleon (M) 2:55.10

50 freestyle:

1. Liam Schell (EW) 25.62

2. Marcel Rickman (EW) 26.15

3. Connor Downs (M) 26.70

4. Aiden Ko (M) 29.84

100 yard butterfly:

1. Finn Angel (EW) 1:08.66

2. Joseph Mennano (EW) 1:14.82

3. Eros Kraus (M) 1:16.61

4. Kanai Zablan (EW) 1:19.96

100 yard freestyle:

1. Liam Schell (EW) 57.80

2. Aiden Ko (M) 1:13.36

3. Sami Serghini (EW) 1:22.40

4. Nalu Akiona (EW) 1:25.34

500 yard freestyle:

1. Levi Lang (EW) 7:09.09

2. Abraham Ho (EW) 7:32.52

3. Boaz Lang (EW) 8:31.09

4. Oliver Tetelepta (M) 8:32.39

100 yard backstroke:

1. Dylan Clark (EW) 1:10.62

2. Daniel Alvaerz Pentaleon (M) 1:12.61

3. Maddox Morales-Tomas (EW) 1:23.80

4. Marcel Rickman (EW) 1:26.58

100 yard breaststroke:

1. Finn Angel (EW) 1:18.78

2. Peder Nornes (EW) 1:21.62

3. Bill Spear (EW) 1:23.33

4. Hyrum Camara (M) 1:33.72

Edmonds-Woodway next meet: vs Jackson and Mountlake Terrace; Thursday, Dec. 11; 2:45 p.m. at Lynnwood Pool

Lynnwood defeated Meadowdale 109-49

Shorecrest defeated Meadowdale 135-27

Shorecrest defeated Lynnwood 129-41

at Lynnwood Pool

Top relay finishers:

200 yard medley:

1. Shorecrest (Chase Arnold, Deming Gates, Edison Phillips, Ian Ha) 1:46.19

2. Shorecrest (Cole Bleeker, Thomas Wheatley, Max Hildebrandt, Sully Hass) 1:51.11

3. Lynnwood (Ryan Tang, Caleb Schnitzius, Evan Calkins, Adam Calkins) 1:52.36

200 yard freestyle:

1. Shorecrest (Deming Gates, Charlie Scroggins, Max Hildebrandt, Ian Ha) 1:38.76

2. Shorecrest (Thomas Wheatley, Mark Lewis, Jaspert Towillis, Sully Hass) 1:43.08

3. Lynnwood (Ryan Tang, Dominic Tran, Araik Abrahamyan, Caleb Schnitzius) 1:46.84

400 yard freetsyle:

1. Shorecrest (Edison Phillips, Chase Arnold, Cole Bleeker, Gabe Coxon) 3:39.84

2. Shorecrest (Tomas Hamai, Anders Holland, Daniel Isaza, Beck Zriny) 4:04.77

3. Shorecrest (Lucas Jacks, Milo Champoux, Elliott Zlab, Eli Pohlman) 4:21.02

4. Lynnwood (Adam Calkins, Araik Abrahamyan, Dominic Tran, Evan Calkins) 4:38.87

Top individual finishers:

200 yard freestyle:

1. Zander Muilenburg (S) 1:47.45

2. Evan Calkins (L) 1:53.55

3. Daniel Isaza (S) 2:06.69

4. Beck Zriny (S) 2:12.77

5. Gavin Ellis (L) 2:49.89

200 yard medley:

1. Ian Ha (S) 2:09.93

2. Max Hildebrandt (S) 2:13.81

3. Caleb Schnitzius (L) 2:20.90

4. Zane Weber (S) 2:32.68

5. Nolan Common (M) 2:39.63

50 yard freestyle:

1. Matvei Suleimanov (M) 24.28

2. Cole Bleeker (S) 24.41

3. Ryan Tang (L) 24.87

4. Edison Phillips (S) 24.96

5. Thomas Wheatley (S) 25.30

Diving- 1 Meter:

1. Micah Nambo (S) 119.10

2. Drew Mathieson (S) 99.55

3. Aspen Lantern (S) 86.95

100 yard butterfly:

1. Deming Gates (S) 56.68

2. Max Hildebrandt (S) 59.74

3. Chase Arnold (S) 1:01.39

4. Sully Hass (S) 1:03.51

5. Mark Lewis (S) 1:07.23

6. Adam Calkins (L) 1:09.18

100 yard freestyle:

1. Ian Ha (S) 52.81

2. Caleb Schnitzius (L) 53.74

3. Cole Bleeker (S) 53.83

4. Jasper Towillis (S) 57.51

5. Nikos Karnikis (M) 1:00.66

500 yard freestyle:

1. Zander Muilenburg (S) 4:52.45

2. Evan Calkins (L) 5:14.04

3. Daniel Isaza (S) 5:35.45

4. Asher Juillerat (M) 6:01.41

100 yard backstroke:

1. Chase Arnold (S) 57.22

2. Ryan Tang (L) 1:01.40

3. Edison Phillips (S) 1:02.76

4. Gabe Coxon (S) 1:04.29

5. Adam Calkins (L) 1:12.38

100 yard breaststroke:

1. Deming Gates (S) 1:03.07

2. Zane Weber (S) 1:11.36

3. Thomas Wheatley (S) 1:14.25

4. Preston Ellis (L) 1:22.49

Lynnwood next meet: vs Glacier Peak; Tuesday, Dec. 16; 3:15 p.m. at Snohomish Aquatic Center

Meadowdale next meet: vs Edmonds-Woodway and Kamiak; Tuesday, Dec. 16; 2:45 p.m. at Lynnwood Pool