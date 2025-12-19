High school sports roundup for Dec. 17-18, 2025

Will you chip in to support our nonprofit newsroom with a donation today?Yes, I want to support My MLTnews!
Boys Basketball
Wednesday, Dec. 17
Meadowdale defeated Shorewood 58-50
Scoring by quarter: Total
Shorewood 12-15-11-12 50
Meadowdale 18- 9-17-14 58
Meadowdale individual scorers:
Hassan Motley 12, Orion Ezeonwuka 11, Khalil Botley 10, Noah Millon 9, Nolan Lee 7, Marley Miller 7, Parker Elliott 2
Shorewood individual scorers:
Tyler Marlow 20, Jayden Marlow 9, Nathan Abraha 7, Thomas Moles 6, Yuto Allison 4, Kevin Cambronero 4
Records (league and overall): Meadowdale 1-0, 5-1; Shorewood 1-1, 5-2
Meadowdale next game: at Mountlake Terrace; Friday, Dec. 19; 8 p.m.
Edmonds-Woodway defeated Archbishop Murphy 74-47
Edmonds-Woodway top individual scorers:
DJ Karl 20, Grant Williams 17, Dre Simonsen 12, Julian Gray 10
Archbishop Murphy top individual scorers:
Vlad Bondarchuk 13, Logan Fryberg 12
Records (league and overall): Edmonds-Woodway 2-0, 5-0; Archbishop Murphy 0-2, 1-2
Edmonds-Woodway next game: vs Stanwood; Friday, Dec. 19; 7:15 p.m. at Edmonds-Woodway High School
Shorecrest defeated Lynnwood 67-44
No details reported
Records (league and overall): Shorecrest 2-0, 4-2; Lynnwood 0-3, 1-5
Lynnwood next game: vs Archbishop Murphy; Friday, Dec. 19; 7:15 p.m.
Boys Wrestling
Wednesday, Dec. 17
Edmonds-Woodway defeated Jackson 69-12
106- Caden Nakajia (J) won by forfeit; 113- Isaiah Meyer (EW) won by forfeit; 120- Alex Krumov (EW) won by forfeit; 126- Jude Haines (EW) technical fall over Talon Pyle (J) 18-2; 132- Aidan Duong (EW) pinned Ronin Johnson (J) 1:24; 138- Aziret Bakytov (EW) pinned Casey Peterson (J) 4:32; 144- Owen Smith (EW) technical fall over Wyatt Larson (J) 18-1; 150- Roland Rapelje (EW) pinned Isaiah Van Diest (J) 5:21; 157- Dylan Rice (EW) pinned Weston Moore (J) 1:08; 165- Silas Meyer (EW) pinned Connor Carrillo (J) 3:28; 175- Augie Hurtado (EW) pinned Haydara Kuba (J) 1:59; Michael Reihing (J) pinned Eli Hershey (EW) 1:57; 215- Alex White (EW) pinned Demmanal Abuga (J) 1:19; 285- Edson Belizaire (EW) technical fall over Timothy Dorokhov (J) 15-0
Thursday, Dec. 18
Shorecrest defeated Lynnwood 48-31
106- Noah Richards (L) won by forfeit; 113- Eduardo Gonzalez (L) pinned Calvin Nguyen (S) 0:44; 120- Ethan Johnson (S) won by forfeit; 126- Gideon Ryder (S) won by forfeit; 132- Ashton Myers (L) major decision over Laith Salem (S); 138- Zadrin Morga-Baisac (S) pinned Braedyn Clark (L) 3:19; 144- Neta Navot (S) pinned Brandon Miller (L) 1:02; 150- Avi Wylen (S) pinned Gabriel Robbins (L) 0:27; 157- Jared Sum (L) pinned Abe Adams (S) 3:28; 165- Jakob Grimm (S) pinned Landon Stull (L) 2:18; 175- Milo Hamilton (S) pinned Isaac Popich (L) 4:37; 190- Caleb Gately (L) decision over Cameron Arseneaux (S) 10-4; 215- Hanibal Bendawi (L) pinned Carter Lamb (S) 0:25; 285- Juan Sanders (S) Mohammed Aoune (L) 3:00
Lynnwood next match: Snohomish Tournament; Saturday, Jan. 3; 10 a.m. at Snohomish High School
Edmonds-Woodway, Archbishop Murphy and Stanwood
No results reported
Edmonds-Woodway next match: vs Liberty, Marysville Getchell, Peninsula and Shorewood; Saturday, Dec. 20; 9:30 a.m. at Shorewood High School
