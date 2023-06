Edmonds School District spring 2023 sports athletes receive All-Wesco honors

The following Edmonds School District high school athletes earned all-Wesco conference honors for spring sports in 2023. The list includes

Baseball- Wesco 2A/3A South

League MVP- Dylan Schlenger, Edmonds-Woodway

Coach of the Year – Dan Somoza, Edmonds-Woodway

First Team

Dylan Schlenger (pitcher), Edmonds-Woodway

Talan Zenk (infielder), Mountlake Terrace

Jace Hampson (infielder), Lynnwood

Rominic Quiban (outfielder), Mountlake Terrace

Brody Bluhm (outfielder), Meadowdale

Diego Escandon (outfielder), Edmonds-Woodway

Thomas Shults (catcher), Edmonds-Woodway

Second Team

Tyler Song (pitcher), Mountlake Terrace

Dayton Nickolson (pitcher), Mountlake Terrace

Bede Bresee (infielder), Mountlake Terrace

Jens Simonsen (infielder), Edmonds-Woodway

Drew Warner (infielder), Edmonds-Woodway

Grant Oliver (infielder), Edmonds-Woodway

Tyler Shankle (outfielder), Mountlake Terrace

Keenan Masters (outfielder), Lynnwood

Nolan Webster (catcher), Meadowdale

Isaiah Kepoo-Sabate (designated hitter/utility), Meadowdale

Honorable Mention

Matthew Meadows, Mountlake Terrace

Braden Thompson, Mountlake Terrace

Ryan Sturgill, Mountlake Terrace

Andreas Simonsen, Edmonds-Woodway

Trevelyan Podawiltz, Edmonds-Woodway

Nic Zardis, Meadowdale

Tristan Dodds, Meadowdale

Jayden Costa, Meadowdale

Jacob Armstrong-George, Meadowdale

Softball- Wesco 3A/2A

Coach of the Year- Shannon Rasmussen, Mountlake Terrace

First Team

Cameron Dunn, Mountlake Terrace

Sydney Weitkamp, Lynnwood

Analise Griffiths, Meadowdale

Mia Cantu, Meadowdale

Ellie Gilbert, Mountlake Terrace

Second Team

Taylor Pastega, Edmonds-Woodway

Amaya Johnson, Mountlake Terrace

Maggie Duffy, Edmonds-Woodway

Malina Holden, Lynnwood

Kaylee Mitchell, Mountlake Terrace

Honorable Mention

Ella Campbell, Edmonds-Woodway

Della Glover, Mountlake Terrace

Maggie Duffy, Edmonds-Woodway

Ella Campbell, Edmonds-Woodway

Nyree Johnson, Lynnwood

Olivia Feistel, Meadowdale

Peyton Fry, Meadowdale

Jaeden Sajec, Meadowdale

Bri Reyes, Mountlake Terrace

Girls Golf- 2A/3A South

First Team

Siv Noora Wolters, Meadowdale

Alison Dumo, Mountlake Terrace

Chihling Chao, Lynnwood

Honorable Mention

Rachel Reitz, Meadowdale

Kari Petterson, Meadowdale

Kate Sabarillo, Meadowdale

Boys Golf- 2A/3A South

First Team

Ian Ngethe, Meadowdale

Floyd Villanueva, Meadowdale

Jude Wilcox, Edmonds-Woodway

Sam Treperinas, Mountlake Terrace

Honorable Mention

Ethan Dumo, Mountlake Terrace

Jaxon Dubiel, Mountlake Terrace

Boys Soccer- Wesco 2A/3A

First Team

Victor Ibarra (forward), Edmonds-Woodway

Isaac Parreno (forward), Edmonds-Woodway

Ben Hanson (midfielder), Edmonds-Woodway

Edgar Cabrera (midfielder), Edmonds-Woodway

Riki Kobiyashi (midfielder), Mountlake Terrace

Richard Duncan (defender), Edmonds-Woodway

Antony Cesar (defender), Edmonds-Woodway

Fedel Tewolde (defender), Mountlake Terrace

Gabriel Wilhelm (goalkeeper), Edmonds-Woodway

Second Team

Dean Figueroa-Romero (midfielder), Meadowdale

Anand Raghu (midfielder), Edmonds-Woodway

Kincaid Sund (defender), Edmonds-Woodway

Honorable Mention

Ash Jeffers (forward), Mountlake Terrace

C.J. Obieze (forward), Meadowdale

Cole More (midfielder), Meadowdale

Kyle Mervin (defender), Mountlake Terrace

Oliver Clark (defender), Mountlake Terrace

Patrick Gloria (defender), Meadowdale

Roberto Apreza (defender), Meadowdale

Soren Anderson (midfielder), Meadowdale

Xander Terry (midfielder), Mountlake Terrace

Girls Tennis- 2A/3A Wesco South

First Team Singles

Paige Oliver, Edmonds-Woodway

Katelynn Wyckoff, Meadowdale

First Team Doubles

Makenna Cook, Edmonds-Woodway

Natalie Yockey, Edmonds-Woodway

Track & Field (Girls)- Wesco 3A South

First Team

100 meters- Tresley Love, Meadowdale

200 meters- Tresley Love, Meadowdale

400 meters- Tresley Love, Meadowdale

3200 meters- Peyton Conover, Meadowdale

100 meter hurdles- Porcha Robinson, Lynnwood

300 meter hurdles- Brynlee Dubiel, Mountlake Terrace

Shot Put- Halle Waram, Edmonds-Woodway

Javelin- Lucy Barton, Edmonds-Woodway

Discus- Ena Dodik, Lynnwood

Second Team

200 meters- Ashley Lara, Lynnwood

400 meters- Ashley Lara, Lynnwood

4 x 100 relay- Eliana Bonilla-Zuniga, Mountlake Terrace

4 x 100 relay- Brynlee Dubiel, Mountlake Terrace

4 x 100 relay- Emmalynn Kuenning, Mountlake Terrace

4 x 100 relay- Alison Mervin, Mountlake Terrace

4 x 200 relay- Jamie Livingston, Edmonds-Woodway

4 x 200 relay- Aliah Karl, Edmonds-Woodway

4 x 200 relay- Natalie Maxey, Edmonds-Woodway

4 x 200 relay- Naomi Lamb, Edmonds-Woodway

4 x 400 relay- Tresley Love, Meadowdale

4 x 400 relay- Aubrianna Sadler, Meadowdale

4 x 400 relay- Kennedy Sheoard, Meadowdale

4 x 400 relay- Rachel Meas, Meadowdale

Shot Put- Ena Dodik, Lynnwood

Javelin- India Young, Mountlake Terrace

Long Jump- Alison Mervin, Mountlake Terrace

Honorable Mention

100 meters- Allison Mervin, Mountlake Terrace

400 meters- Eliana Bonilla-Zuniga, Mountlake Terrace

800 meters- Rachel Elliott, Lynnwood

100 meter hurdles- Brylee Dubiel, Mountlake Terrace

4 x 100 relay- Ali Schell, Edmonds-Woodway

4 x 100 relay- Jamie Livingston, Edmonds-Woodway

4 x 100 relay- Natalie Maxey, Edmonds-Woodway

4 x 100 relay- Naomi Lamb, Edmonds-Woodway

4 x 400 relay- Rachel Elliott, Lynnwood

4 x 400 relay- Madeline Henry, Lynnwood

4 x 400 relay- Kathryn Potter, Lynnwood

4 x 400 relay- Ashley Lara, Lynnwood

Discus- Lucy Barton, Edmonds-Woodway

Pole Vault- Aishah Jawara, Meadowdale

Track & Field (Boys)- Wesco 3A South

First Team

110 meter hurdles- Ever Yamada, Edmonds-Woodway

300 meter hurdles- Ever Yamada, Edmonds-Woodway

100 meters- Zaire Griffin, Lynnwood

200 meters- Zaire Griffin, Lynnwood

4 x 100 relay- Zaire Griffin, Lynnwood

4 x 100 relay- Jordan Whittle, Lynnwood

4 x 100 relay- Trent Whitehead, Lynnwood

4 x 100 relay- Shayden McIntyre, Lynnwood

Shot Put- Tristen Wheaton, Meadowdale

Discus- Luke Francois, Lynnwood

High Jump- Jordan Whittle, Lynnwood

Second Team

200 meters- Jordan Whittle, Lynnwood

4 x 100 relay- Kaeen Eban, Edmonds-Woodway

4 x 100 relay- Ever Yamada, Edmonds-Woodway

4 x 100 relay- Jesse Hart, Edmonds-Woodway

4 x 100 relay- David Danyo, Edmonds-Woodway

4 x 400 relay- John Patterson, Meadowdale

4 x 400 relay- Matthew Patterson, Meadowdale

4 x 400 relay- Wyatt Waddel, Meadowdale

4 x 400 relay- Brian Mills, Meadowdale

Shot Put- Nicholas Manz, Edmonds-Woodway

Discus- Niko Palelei, Edmonds-Woodway

Triple Jump- Kahill Richards, Edmonds-Woodway

Honorable Mention

100 meters- Shayden McIntyre, Lynnwood

200 meters- David Dayno, Edmonds-Woodway

400 meters- Jordan Whittle, Lynnwood

800 meters- Matthew Patterson, Meadowdale

110 meter hurdles- Calvin Hume, Mountlake Terrace

300 meter hurdles- Calvin Hume, Mountlake Terrace

4 x 100 relay- Nolan Rockwood, Mountlake Terrace

4 x 100 relay- Chandler Hyde, Mountlake Terrace

4 x 100 relay- Arian Motaghedi, Mountlake Terrace

4 x 100 relay- Talha Ali, Mountlake Terrace

Shot Put- Niko Palelei, Edmonds-Woodway

Javelin- Luke Francois, Lynnwood

High Jump- London DuBois, Meadowdale