Edmonds School District fall 2022 sports athletes receive All-Wesco honors

The following Edmonds School District high school athletes earned all-Wesco conference honors for fall sports in 2022. The list includes cross country, football, girls soccer, girls swimming, boys tennis and volleyball.

Wesco 3A/2A South Boys Tennis

First Team

Singles

Steven Anderson, soph., Edmonds-Woodway

Russell Anderson, sr., Edmonds-Woodway

Doubles

Grant Oliver, sr. and Nalu Akiona, fr., Edmonds-Woodway

Jude Wilcox, jr. and Armon Mkrtychev, soph., Edmonds-Woodway

Cross Country

Boys

Wesco 3A/2A South

First Team

John Patterson, soph., Meadowdale

Second Team

Kai Ushikubo, sr., Edmonds-Woodway

Luke Blomberg, jr., Edmonds-Woodway

Honorable Mention

Boden Chapek, soph., Edmonds-Woodway

Ciaran Brennan, sr., Edmonds-Woodway

Elisha Einfeld, jr., Edmonds-Woodway

Mark Tiersma, sr., Mountlake Terrace

Girls

Wesco 3A/2A South

First Team

Peyton Conover, jr., Meadowdale

Isabel Hatzenbeler, jr., Edmonds-Woodway

Rachel Elliott, sr., Lynnwood

Second Team

Aliah Karl, fr., Edmonds-Woodway

Zoe Grant, fr., Meadowdale

Honorable Mention

Arielle Analau, soph., Mountlake Terrace

Kayla Radovich, jr., Edmonds-Woodway

Angela Gaviola, jr., Edmonds-Woodway

Lily Kamila, jr., Edmonds-Woodway

Ella Suico, sr., Edmonds-Woodway

Football

Wesco South Division Assistant Coach of the Year

Quinton Bourqette, Meadowdale

Wesco 3A/2A South Defense

Wesco South Division Assistant Coach of the Year

Quinton Bourqette, Meadowdale

First Team

Defensive Backs

Logan Tews, jr., Mountlake Terrace

Linebackers

Liam Fitting, sr., Edmonds-Woodway

Zaveon Jones, jr., Mountlake Terrace

Defensive line

Austin Renfro, jr., Edmonds-Woodway

Logan Hansen, jr., Mountlake Terrace

Second Team

Defensive backs

Tyler Shankle, jr., Mountlake Terrace

Deon Baker, sr., Lynnwood

Linebackers

Trent Whitehead, sr., Lynnwood

Defensive line

Madx Steffen, sr., Edmonds-Woodway

Offense

First Team

Quarterback

Steven Warren Jr., jr., Edmonds-Woodway

Running back

Zaveon Jones, jr., Mountlake Terrace

Wide receivers

Diego Escandon, jr., Edmonds-Woodway

Jesse Hart III, jr., Edmonds-Woodway

Jordan Whittle, sr., Lynnwood

Offensive line

Reed Burmaster, sr., Edmonds-Woodway

Second Team

Running back

Zaire Griffin, soph., Lynnwood

Wide receiver

Logan Tews, jr., Mountlake Terrace

Offensive line

Jon Schlack, jr., Edmonds-Woodway

Logan Hansen, jr., Mountlake Terrace

Honorable Mention

Linebacker- Aidan Davis, sr., Edmonds-Woodway

Wide receiver- William Kishpaugh, sr., Edmonds-Woodway

Defensive line- Victor Sanchez-Hernandez, soph., Lynnwood

Quarterback- Ray Siharath, soph., Lynnwood

Defensive line- Terrence Lindamood, jr., Mountlake Terrace

Linebacker- Nate Brown, fr., Mountlake Terrace

First Team- Defense

Linebacker

David Hernandez, sr., Meadowdale

Defensive line

Kelvin Mudaliar, sr., Meadowdale

Landon Joiner, jr., Meadowdale

Offense

First Team

Offensive line

Kelvin Mudaliar, sr., Meadowdale

Special Teams

First Team Punter

Cameron McCormack, sr., Meadowdale

Second Team

Offense

Wide receiver

Cameron McCormack, sr., Meadowdale

Honorable Mention

Defensive back- Victor Eicher, jr., Meadowdale

Linebacker- Cameron Platt, jr., Meadowdale

Tight end- Jordan Gray, sr., Meadowdale

Girls soccer

Wesco 3A/2A

First Team

Forward

Natalie Cardin, jr., Mountlake Terrace

Goalkeeper

Sierra Sonko, sr., Mountlake Terrace

Second Team

Defenders

Daniela Cortezzo, jr., Mountlake Terrace

Chloe Parker, jr., Mountlake Terrace

Midfielders

Laura Rice, jr., Mountlake Terrace

Rachel Reitz, jr., Meadowdale

Honorable Mention

Defender- Ali Serafini, sr., Edmonds-Woodway

Goal Keeper- Meredith Eldridge, jr., Edmonds-Woodway

Midfielder- Melia Plumis, sr., Edmonds-Woodway

Forward- Izzy Fallarme, jr., Meadowdale

Midfielder- Ava Hunt, soph., Mountlake Terrace

Girls swimming

Wesco 3A South

First Team

50 Yard Freestyle

Jeslyn Vuong, soph., Mountlake Terrace

100 Yard Freestyle

Mya Granger, sr., Meadowdale

100 Backstroke

Simone Bennett, soph., Edmonds-Woodway

Adaptive 50 Yard Freestyle

Vivian Phan, fr., Lynnwood

Second Team

200 Yard Freestyle

Faith Urquhart, sr., Meadowdale

200 Individual Medley

Madeline Van Hooser, soph., Mountlake Terrace

50 Yard Freestyle

Mya Granger, sr., Meadowdale

100 Yard Butterfly

Simone Bennett, soph., Edmonds-Woodway

500 Yard Freestyle

Faith Urquhart, sr., Meadowdale

100 Yard Backstroke

Madeline Van Hooser, soph., Mountlake Terrace

400 Yard Freestyle Relay

Mountlake Terrace:

Jenny Karlsen, fr; Kaylyn Takeya, sr.; Katie Lombard, soph.; Madeline Van Hooser, soph.

Honorable Mention

200 Yard Medley Relay

Edmonds-Woodway:

Simone Bennett, soph.

Tatumn Detjen, fr.

Madison Moreales-Tomas, soph.

Sydney Bates, jr.

200 Yard Freestyle

Jenny Karlsen, fr., Mountlake Terrace

200 Yard Freestyle Relay

Meadowdale:

Faith Urquhart, sr.

Isa Corujo, sr.

Mikaela Reyes, jr.

Mya Granger, sr.

Volleyball

Wesco 3A/2A

Co-Coach of the Year Annalise Mudaliar, Lynnwood

First Team

Indira Carey-Boxley, fr., Edmonds-Woodway

Paige Gessey, jr., Lynnwood

Hannah Johnson, jr., Lynnwood

Tanna Kollen, sr., Meadowdale

Second Team

Charlie Thomas, jr., Lynnwood

Steph Grimes, sr., Meadowdale

Haley Trinh, jr., Mountlake Terrace

Honorable Mention

Sydney Petelle, jr., Edmonds-Woodway

Gracie Kouthong, sr., Lynnwood

Evangeline Sum, soph., Lynnwood

Aubrey Congdon, sr., Meadowdale